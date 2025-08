Desde início da semana Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Estado ainda tem 31 mil clientes sem luz após ciclone

Cidades do Litoral Norte são as mais impactadas. CEEE Equatorial afirma que 399 mil clientes, o que equivale a 92% do total inicialmente afetado, já tiveram serviço restabelecido

