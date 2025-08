Energia deve ser restabelecida gradualmente até sexta-feira, diz diretor-presidente da CEEE Equatorial; 136 mil clientes ainda estão sem luz

A CEEE Equatorial estima restabelecer o fornecimento de energia elétrica em todos os pontos afetados do Rio Grande do Sul até sexta-feira (1º). Até as 21h25min desta terça-feira (29), 136 mil clientes estavam sem luz em sua área de concessão.

No pico do desabastecimento, registrado no início da tarde de segunda-feira (28), o número de pontos sem energia chegou a 430 mil. Isso significa redução de 68% no número de clientes afetados.