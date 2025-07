Empresário encontrado morto em Interlagos: perícia descarta que sangue encontrado em carro seja de esposa da vítima

Empresário desapareceu em 30 de maio, quando foi a um evento de motociclismo. Facebook / Reprodução

Uma nova perícia apontou que o sangue encontrado no carro do empresário encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, não é de sua esposa, Fernanda Dandalo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O sangue encontrado no banco traseiro do carro de Adalberto Amarilio dos Santos Junior, 35 anos, tinha dois perfis genéticos — sendo um deles o da própria vítima e o outro de uma mulher ainda desconhecida. A informação foi constatada em laudo anterior.

A polícia afirmou que tenta identificar de quem seria o sangue, porém, o foco é descobrir o autor do crime. Relacionado à mancha de sangue, uma das hipóteses é de que ela poderia já estar no veículo antes do assassinato.

Relembre

O empresário desapareceu em 30 de maio, quando foi a um evento de motociclismo em Interlagos, acompanhado de um amigo. Ele foi avistado pela última vez pelas câmeras de segurança andando em direção ao estacionamento para ir embora.

O corpo dele só foi encontrado em 3 de junho, dentro de um buraco em uma obra no autódromo.

O que diz a investigação

Segundo o Instituto Médico-Legal (IML), a causa da morte de Adalberto foi asfixia, provocada provavelmente por compressão do pulmão. Marcas de escoriações no pescoço também foram encontradas, sugerindo uma possível esganadura cometida por outra pessoa.

Um novo laudo pericial revelou que o empresário pode ter sido colocado vivo no buraco. Os peritos encontraram terra no nariz e nos pulmões da vítima.

Uma nova testemunha foi considerada peça-chave no avanço das investigações, depois de ter prestado depoimento e relatado ter presenciado o crime. Ela apontou que três seguranças do evento de motos no Autódromo de Interlagos teriam sido os autores do homicídio.

A Polícia Civil descartou a hipótese de acidente e a ideia de um possível assalto.

Quem era Adalberto Júnior

Adalberto era empresário do ramo óptico e administrava óticas em São Paulo. Era conhecido por ser educado, discreto e apaixonado por velocidade. Participava de campeonatos de kart com um grupo de amigos, que também organizava ações beneficentes.

— Ele era uma das pessoas mais gentis e tranquilas que conheci. A morte dele é um choque — lamenta o advogado Ricardo Mendizabal, amigo do empresário.

Outro amigo, Paul Robison, com quem dividiu vitórias nas pistas, descreveu a dor do grupo: