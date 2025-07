Empresa de SP é confirmada como vencedora de edital e vai atualizar anteprojeto do sistema de proteção contra cheias de Eldorado do Sul

No final de junho deste ano, mais de 5 mil moradores de Eldorado do Sul voltaram a deixar os bairros em razão da cheia do Jacuí e do Guaíba. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Hidrostudio Engenharia, de São Paulo, foi confirmada nesta quinta-feira (24) como a vencedora do pregão de atualização do anteprojeto do sistema de proteção contra cheias de Eldorado do Sul. O processo havia sido interrompido no mês passado por decisão do Tribunal de Contas do Estado quando estava em fase de homologação.

Após o Judiciário liberar o andamento da licitação na última sexta-feira (18), começaram as análises dos recursos de outras duas empresas, que foram negados. A vencedora irá investir R$ 3,75 milhões. Agora, falta apenas a Hidrostudio assinar o contrato para que seja expedida a autorização do início dos serviços. Só então passará a contar o prazo de seis meses para a conclusão do estudo.

O sistema de contenção de cheias de Eldorado do Sul está previsto para ser o primeiro do Estado a ter as obras em andamento. O primeiro prazo considerava que o edital fosse ser publicado entre janeiro e fevereiro, mas isso só se concretizou no final de abril. O projeto inicial previa cerca de oito quilômetros de diques somados a casas de bombas para proteger o trecho urbano da cidade e áreas de futura urbanização.

Após a conclusão dessa etapa, será aberto novo edital para a contratação integrada da empresa que vai realizar tanto o projeto executivo quanto a obra em si. Os prazos para conclusão do projeto executivo e início das obras dependerão da atualização do anteprojeto.

O município foi um dos mais atingidos proporcionalmente pela enchente de maio do ano passado. No final de junho deste ano, mais de 5 mil moradores de Eldorado do Sul voltaram a deixar os bairros em razão da cheia do Jacuí e do Guaíba.

Projetos contra cheias

Além do dique de Eldorado do Sul, a Secretaria da Reconstrução Gaúcha afirma que outros projetos também estão em andamento. O edital de atualização do dique do Arroio Feijó, que compreende Porto Alegre e Alvorada, está para ser publicado.

Já os sistemas dos rios Sinos e Gravataí estão com estudos de impacto ambiental em análise pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Para o Rio Caí, o termo de referência está em fase de elaboração, enquanto o do Taquari-Antas foi finalizado.