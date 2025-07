Em depoimento à polícia, servidoras negam maus-tratos em escola infantil de Cachoeirinha

As três servidoras afastadas das atividades em uma escola de Educação Infantil de Cachoeirinha , na Região Metropolitana, negaram , em depoimento à Polícia Civil, que tenha havido maus-tratos contra crianças na instituição.

O delegado responsável pelo caso, Luís Ernesto Prestes, disse que as mulheres relataram a rotina na escola e negaram as suspeitas. Conforme o delegado, nenhum dos pais que procurou a delegacia após a divulgação do áudio relatou ofensas ou agressões físicas a seus filhos.