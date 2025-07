Eldorado do Sul passará a fazer medições próprias dos rios para projetar cheias

Sensores de lamina d'água serão instalados em Eldorado do Sul para ajudar no monitoramento e prevenção contra cheias. Defesa Civil / Divulgação

A prefeitura de Eldorado do Sul começou a contar com um sistema próprio de medição do Rio Jacuí e do Guaíba. Um dos municípios mais castigados pela enchente de 2024 vive uma nova inundação. Historicamente, o município se baseia na projeção de cidades vizinhas, como Guaíba e Porto Alegre.

O sistema, chamado de sensor de lamina d'água, será instalado em quatro pontos: Sans Souci, assentamento Integração Gaúcha (Irga), Picada e Itaí. Trata-se de um aparelho que irá medir a altura da água a partir da lâmina, fazendo o papel de uma régua.

O município ainda está finalizando o processo de compra dos equipamentos e prevê iniciar a instalação ainda nesta semana. A contratação ocorreu na última sexta-feira (28).

Para fazer a instalação, o executivo contratou a empresa NBN Engenharia Limitada, que é responsável por fornecer o serviço que pertence à portuguesa greenmetrics.ai. O valor da compra é de R$ 174.151,00. A contratação foi feita por inexigibilidade, que é quando a competição é inviável, não havendo concorrentes oferecendo o mesmo serviço.

Além desses equipamentos estão sendo comprados outros dois sensores de alagamento, que são instalados nas bocas de lobo, usados para detectar acúmulo de água nos bairros Chácara e Cidade e Verde, além de uma estação meteorológica na prefeitura.

— Ele (sensor) mede todos os níveis d'água, tanto do Rio Jacuí quanto do Guaíba, e ainda entrega, através da estação meteorológica, informações sobre ventos, que importa bastante para nós aqui — afirma Mário Rocha, secretário e coordenador da Defesa Civil do município.

Segundo Rocha, além de as medições darem mais precisão na análise dos dados de Eldorado, irão ajudar outros municípios:

— Essas informações podem ser compartilhadas com municípios ao lado. Um exemplo, Canoas, a própria Porto Alegre, que vão ter acesso a essas informações também.

As tratativas para fazer a contratação ocorreram entre maio e junho. A implementação da tecnologia faz parte de uma série de medidas para tornar Eldorado do Sul mais preparada para inundações e enchentes. Um dos principais objetivos é a construção de um dique para proteger a cidade. A execução do projeto passaria por uma licitação, mas o processo foi suspenso pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Os mesmos sensores estão sendo implementados em Novo Hamburgo. Desde 23 de junho, são realizados testes dos equipamentos, que devem durar 90 dias. A ideia do município é passar a fazer medições no Rio dos Sinos.

Águas em elevação

Eldorado do Sul vive inundação há cerca de 10 dias. Segundo a última atualização da prefeitura, são 247 pessoas em um abrigo do município e 3.350 em casas de parentes ou pessoas próximas.