Dupla Gre-Nal, acidente na ponte e patrona da Feira do Livro marcam a semana de Zero Hora em fotos

Jogadores colorados celebram o gol da vitória frente a equipe cearense no estádio Beira-Rio.

A semana começou com o registro da fotógrafa Duda Fortes , presente na vitória do Internacional sobre o Ceará por 1 a 0 .

Avião realiza aterrisagem no aeroporto Salgado FIlho.

Na segunda-feira (21), o fotógrafo Jefferson Botega acompanhou o funcionamento do Aeroporto Salgado Filho em meio à severa neblina que atingiu a Capital.

No mesmo dia, a reportagem acompanhou a rotina do Asilo Padre Cacique , na zona sul de Porto Alegre. O clique é de Matheus Bruxel .

Na imagem, Marlene Garcia Barreto, 100 anos, a moradora com mais idade na instituição.

A terça-feira (22) foi marcada por um acidente na nova ponte do Guaíba . Um caminhão-cegonha tombou em uma das alças de acesso e danificou os veículos transportados. O registro é de Jonathan Heckler .

Será a primeira vez em que a escritora e cronista ocupará o posto máximo do evento.

No mesmo dia, o fotógrafo Jefferson Botega esteve presente no anúncio da eleição de Martha Medeiros como patrona da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre.