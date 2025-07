Diretor da CasaCor RS, Valdecir Santos, morre aos 73 anos

Santos será velado no Crematório Metropolitano, na Capital.

Diretor da CasaCor Rio Grande do Sul, Valdecir Tadeu dos Santos , faleceu neste sábado (19), aos 73 anos, em Porto Alegre. Ele foi vítima de uma parada cardíaca.

Ele deixa a esposa Vera Capaverde , as filhas Vanisse e Karina Capaverde , além de netos.

Natural de Porto Alegre, Santos foi reconhecido por sua atuação nos segmentos de cosméticos e arquitetura. Ele atuou como CEO da L’Oréal Cosméticos e, há mais de 30 anos, era o responsável pela marca CasaCor RS. A última edição do evento, considerado a principal mostra de arquitetura, design e paisagismo da região sul do País, foi encerrada no último domingo (13).