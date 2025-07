Depois de reclamar de cheiro forte, família é encontrada morta em resort de luxo na Colômbia

Antes da fatalidade, a família teria solicitado à administração a troca de quarto devido a um cheiro forte — o que não ocorreu, de acordo com o pai de uma das vítimas, que também estava no hotel.

Quem eram as vítimas?

As pessoas encontradas sem vida foram identificadas como Tito Nelson Martínez, sua esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga e o filho do casal, Kevin Martínez, de quatro anos.

Os corpos de Tito e Kevin foram achados na cama , enquanto Viviana foi localizada caída no chão do quarto .

O pai de Viviana, Orlando Canro, que também estava hospedado no mesmo hotel, relatou que sua filha já havia solicitado a troca do quarto na primeira noite, devido ao odor forte. Contudo, a gerência do local teria afirmado que não havia cheiro.