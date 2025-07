Criança de três anos sofre queimadura ao cair em fogueira em creche de Novo Hamburgo

Menino de três anos caiu sentado na fogueira. Reprodução / Arquivo pessoal

Uma criança de três anos sofreu queimadura após cair sentada em uma fogueira dentro de uma creche de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O caso aconteceu na última terça-feira (15) na Escola Municipal de Educação Infantil Caracol, localizada no bairro Primavera.

De acordo com o pai da criança, o menino sofreu uma queimadura de segundo grau na nádega.

No boletim de ocorrência registrado por ele na polícia, consta que, por volta das 16h30min daquele dia, recebeu uma ligação da escola pedindo para que fosse imediatamente à instituição. Ao chegar, encontrou o filho sem roupa, chorando e com a queimadura visível.

— Não fizeram nenhum primeiro atendimento médico com ele. Não ligaram para o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Simplesmente peguei meu filho, saí, levei para o meu carro e fui na UPA do centro de Novo Hamburgo — afirma o pai.

O homem afirma ainda que procurou o Conselho Tutelar da cidade, mas foi informado de que o caso não havia sido comunicado pela escola. O pai também relata que não foi a primeira vez que o filho se machucou na instituição de ensino.

A criança está bem e passa por acompanhamento médico para verificar a evolução do ferimento, risco de infecção e a necessidade de internação hospitalar.

Prefeitura abre sindicância

Em nota (veja na íntegra abaixo), a prefeitura de Novo Hamburgo afirma que "o acidente ocorreu durante uma atividade pedagógica lúdica, como preconiza a Base Nacional Curricular Comum, realizada no pátio da escola, com supervisão e orientação dos professores. As crianças comiam bergamotas ao redor de um fogo de chão, quando o menino caiu sentado no fogo".

Segundo o Executivo, "a criança foi prontamente socorrida pelos professores, que lavaram a área que sofreu queimadura com soro fisiológico, além da troca de roupa, enquanto os pais foram avisados do acidente e rapidamente se dirigiram à escola, levando o filho para atendimento em unidade de saúde".

A nota também afirma que o objetivo da ação era "proporcionar vivências às crianças".

A Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirma que abriu uma sindicância para apurar os fatos e, caso se verifique a necessidade, poderá ser aberto um procedimento administrativo disciplinar. A pasta também diz que procurou os pais da criança para esclarecer os fatos, mas eles recusaram o contato.

O pai e a mãe do menino alegam que passaram a quarta-feira (16) em busca de atendimento médico para a criança e não tiveram tempo de comparecer à reunião.

Veja a íntegra da nota da prefeitura de Novo Hamburgo

"Nota de esclarecimento sobre acidente na EMEI Caracol

Sobre o acidente envolvendo uma criança de 3 anos na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Caracol, bairro Primavera, no dia 15 de julho, onde o aluno sofreu queimaduras após cair sobre brasas de um fogo de chão. A Secretaria Municipal de Educação (SMED) lamenta o acontecido e destaca que já está tomando providências.

No dia do ocorrido, a turma da faixa etária de 4 e 5 anos participou de uma atividade com o fogo de chão às 13h30, que já havia sido apagado, restando apenas as brasas. A turma da faixa etária 3 foi para o pátio por volta das 16 horas, com supervisão e acompanhamento dos professores.

Enquanto a nova turma brincava no pátio, a criança escorregou e caiu sobre as brasas. Rapidamente, o aluno foi socorrido pelos professores, que prestaram os primeiros atendimentos, com limpeza da área queimada e troca de roupa. O socorro ao menino foi prestado conforme orientação que os professores receberam do Corpo de Bombeiros no dia 26 de junho, data em que foi realizada uma capacitação sobre primeiros socorros. A criança foi encaminhada para atendimento médico pelos pais, que foram comunicados do acidente, tão logo a situação aconteceu, e prontamente se dirigiram para a escola.

A SMED informa que práticas pedagógicas baseadas em experiências lúdicas com os quatro elementos da natureza (água, ar, fogo e terra) são preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a montagem do fogão de chão faz parte destas ações da rede municipal de Novo Hamburgo ao menos 15 anos. No entanto, a SMED reconhece que houve uma falha na condução desta atividade e que, a partir do acidente ocorrido, as condutas serão revistas.

Por ora, a montagem de fogão de chão ou atividades que se utilizem de fogo nas escolas da rede municipal estão proibidas. A decisão já foi comunicada às escolas por meio de instrução normativa. Além disso, a SMED deverá promover nova capacitação para os professores sobre medidas de segurança a serem adotadas no dia a dia das escolas.

Também será instaurada uma sindicância para apurar o que aconteceu na EMEI Caracol e caso seja necessário, será aberto um processo administrativo disciplinar (PAD). A SMED reitera que está à disposição da família para prestar o apoio que seja necessário."

Polícia Civil investiga o caso

O delegado Tarciso Kaltbach confirmou que a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do acidente. Serão realizadas oitivas com a direção da escola, a professora envolvida e os pais do aluno que ficou feridos.

— Vamos aguardar o laudo do atendimento dele (aluno) no hospital para encaminhamento destes documentos ao IGP (Instituto-Geral de Perícias). Ao longo das oitivas vamos ver ainda quais outras diligências se fazem necessárias.