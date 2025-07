Corpo de último pescador desaparecido na Lagoa dos Patos após naufrágio é localizado

Foi encontrado o corpo de William Veloso , 29 anos, último dos quatro pescadores que estavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação de pequeno porte na Lagoa dos Patos , no sul do Estado. O corpo foi localizado próximo ao Estaleiro Rio Grande, em um canal da lagoa, na cidade de Rio Grande, nesta quarta-feira (22).

A identificação foi feita com base em uma tatuagem na mão da vítima e nas roupas que usava no momento do desaparecimento, segundo informou o 3º Batalhão de Bombeiros Militares de São José do Norte.