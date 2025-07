Dois pescadores são encontrados mortos após naufrágio em São José do Norte

Região do naufrágio fica distante cerca de 15 quilômetros do centro de São José do Norte. Omar Freitas / Agencia RBS

Corpos dois pescadores foram encontrados nesta quarta-feira (2) e quinta (3) na Lagoa dos Patos, na região de Vila das Capivaras, em São José do Norte. Os homens estariam em uma embarcação que naufragou na região. Outros dois pescadores seguem desaparecidos.

As vítimas não tiveram a identidade informada. Uma delas foi localizada pelo Corpo de Bombeiros presa em uma rede de pesca.

Segundo o comando do 5º Distrito Naval, com sede em Rio Grande, a embarcação que naufragou é um caíco, com quatro tripulantes. Imediatamente após a comunicação do acidente, o Salvamar Sul, unidade de resgate da Marinha, iniciou operação de busca e salvamento, reforçando o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Leia Mais Quatro comportas do Cais Mauá são reabertas após recuo do Guaíba, em Porto Alegre

A embarcação havia saído para atividade pesqueira, mas ainda não há informações sobre o trajeto realizado nem sobre o momento exato do naufrágio.

As buscas aos dois tripulantes desaparecidos contam com ainda com o apoio da Defesa Civil e da Polícia Civil. Os trabalhos seguem nesta quinta-feira (3). A operação está concentrada na região onde o corpo foi encontrado, que fica entre a península e a margem oposta da lagoa, em Pelotas.