Corpo de Juliana Marins será velado e cremado nesta sexta-feira em Niterói

Juliana fazia uma trilha na Indonésia quando caiu no desnível formado pela cratera do vulcão Rinjani. Instagram / Reprodução

A família de Juliana Marins confirmou que o velório da jovem publicitária será nesta sexta-feira (4), a partir das 10h, no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói, cidade onde ela morava.

Até as 12h, a cerimônia será aberta ao público. Em seguida, entre 12h30min e 15h, ficará restrita à participação de familiares e amigos. Após as despedidas, o corpo será cremado. A jovem, de 26 anos, morreu após cair em uma trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia, no dia 21 do mês passado e esperar quatro dias por resgate.

A autorização para a cremação foi conseguida nesta quinta-feira (3) pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. O corpo de Juliana chegou ao Brasil na terça-feira (1º).

Na quarta-feira (2), foi realizada uma nova autópsia no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Rio, a partir de pedido da Defensoria Pública da União à Justiça Federal. Em seguida, o corpo foi liberado para a família tratar do sepultamento.

— Ainda na segunda-feira, fomos procurados pela Defensoria Pública da União para providenciar a cremação. Por conta da documentação que precisava ser reunida, entramos com o pedido na Vara de Registros Públicos na quarta-feira (3), mas, para a autorização da cremação, ainda faltavam a comprovação da realização da nova autópsia no Brasil e a liberação do corpo pela Justiça Federal — explicou o defensor público Marcos Paulo Dutra Santos, coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos.

O juiz titular da Vara de Registros Públicos da Capital, Alessandro Oliveira Felix disse que a decisão atende ao pedido formulado pela irmã de Juliana, Mariana Marins, que pleiteava a expedição de alvará para a cremação da jovem.

"Deve ser deferido o pedido, como forma de permitir a observância do postulado constitucional de dignidade da pessoa humana, não apenas com relação ao de cujus (expressão forense utilizada para se referir à pessoa que morreu), mas, de igual modo, quanto aos seus familiares, que pretendem que seja promovida a cremação de seu ente querido, como forma de homenagem à sua vontade", escreveu o magistrado na decisão.

Relembre

Juliana Marins fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, no dia 21 de junho, quando caiu no desnível formado pela cratera do vulcão. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, quatro dias depois, ela estava morta.

O laudo da autópsia realizada na Indonésia aponta que ela morreu em decorrência de hemorragia interna resultante do impacto de uma das quedas que sofreu — a princípio, ela foi vista a 300 metros da beira do penhasco; por fim, estava a 600 metros.

A família tem criticado a conduta do governo da Indonésia, especialmente pela demora no resgate. A justificativa dada pelo país é de que as condições climáticas e de terreno dificultaram o acesso até Juliana. Mesmo assim, nesta segunda (30), o governador da província onde fica o vulcão admitiu falta de estrutura de resgate na região.