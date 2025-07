Conversas Cruzadas: veto de Lula ao aumento no número de deputados federais é acerto ou erro?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o deputado federal (PDT-RS), Afonso Motta, e o colunista da Zero Hora e apresentador do Rivo News, Gabriel Wainer, para debater se o veto de Lula ao aumento no número de deputados federais foi um acerto ou um erro.