Conversas Cruzadas: o que pode mudar com a votação na Câmara da Lei Geral de Licenciamento Ambiental?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o professor do Departamento de Botânica da UFRGS e coordenador-geral do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá), Paulo Brack, e o advogado especializado em Direito Ambiental, ⁠Alexandre Burmann, para debater o que pode mudar com a votação na Câmara dos Deputados da Lei Geral de Licenciamento Ambiental.