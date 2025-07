Conversas Cruzadas: o que faz o RS ser um dos melhores destinos para viajar?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, a diretora de Vendas e Marketing da Laghetto Hotéis, Cristiane Bahia Mörs, o presidente do Sindicato da Hotelaria e Restaurantes da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha), Claudio Souza, e a diretora executiva do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh), Marcia Ferronato, para debater o que faz o Rio Grande do Sul ser um dos melhores destinos para viajar no Brasil.