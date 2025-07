Conversas Cruzadas: o que explica a febre dos clubes de leitura?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, a apresentadora Juliana Bublitz recebe a jornalista, escritora, ativista e organizadora do Clube de Leitura da Manu, Manuela d'Ávila, a jornalista e escritora, organizadora do Clube do Livro FêPandolfi, Fê Pandolfi, a sócia e diretora de marketing da TAG Livros, Laura Zuanazzi, e a professora, incentivadora de leitura para surdos e ouvintes, e organizadora do clube Desencalha Literário, Angelica dos Santos, para debater a febre dos clubes de leitura.