Conversas Cruzadas: 'morango do amor' virou febre; quem decide o que você consome? | Conversas Cruzadas | 25/07/2025

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe Taiana Teixeira dos Santos — doceira e fundadora do Doces da Tai — e Adriana Amaral — professora de Estudos Culturais e de Mídia na Universidade Federal Fluminense, pesquisadora e consultora de Tendências, Consumo e Cultura Digital —, para debater como as redes sociais e as trends virais moldam o consumo.