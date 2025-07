Conversas Cruzadas: Moraes suspende decretos do IOF e convoca reunião entre Lula e Congresso

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o advogado, professor, doutor em Direito e ex-procurador-geral do RS, Paulo Torelly, e o advogado, doutor em Direito e vice-presidente jurídico da Federasul, Milton Terra Machado, para debater a suspensão de Moraes dos decretos de Lula e a decisão do Congresso sobre o IOF.