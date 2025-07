Conversas Cruzadas: entenda as novas regras para Ozempic, Mounjaro e outras canetas emagrecedoras

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe a médica do esporte, Tatiane Rosa, o educador físico, João Batista Nunes, a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS), Giovana Ranquetat, e a psiquiatra pesquisadora no Grupo de Transtornos Alimentares do HCPA, Maria Alice Pedron Carneiro, para debater as novas regras para canetas emagrecedoras.