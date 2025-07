Conversas Cruzadas: criança morre e duas ficam feridas em ataque a escola no RS

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, que excepcionalmente será às 15h45, o apresentador Rodrigo Lopes recebe a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do RS, Cristiane Corrales, a psicóloga, Eliana Bortolon, e a hebiatra, ⁠Lilian Hagel, para debater sobre o ataque a escola em Estação, no norte do Rio Grande do Sul.