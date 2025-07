Conversas Cruzadas: como enfrentar a onda de frio no RS?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe a biomédica, pesquisadora e embaixadora da WWF Brasil, Dra. Mellanie Fontes-Dutra, o secretário de Assistência Social de Porto Alegre, ⁠Matheus Xavier, o coordenador da ONG Centro Social da Rua, ⁠Leonardo Tortorelli, e a presidente da Associação de Cidadania e Combate à Fome Prato Feito das Ruas, integrante da Pastoral do Povo de Rua, do Comitê Municipal da Pop Rua e do Ciamp Estadual da Pop Rua, Rose Carvalho, para debater como enfrentar a onda de frio no Rio Grande do Sul.