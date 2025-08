Conversas Cruzadas: CNH sem autoescola é democratização ou risco no trânsito?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Rio Grande do Sul (SindCFC-RS), Vilnei Sessim, e o cientista político, Benedito Tadeu César, para debater se a possibilidade de tirar CNH sem passar pela autoescola representa uma democratização ou um risco no trânsito.