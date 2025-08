Conversas Cruzadas: Brasil tem menos homicídios, mas crescem feminicídios e golpes

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o sociólogo, professor e pesquisador, associado sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Rodrigo Azevedo, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do RS (Asdep) e ex-chefe da Polícia Civil no Estado, Guilherme Wondracek, para debater os dados do Anuário de Segurança Pública.