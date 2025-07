"Comecei a ter bem mais orgulho do nome", diz porto-alegrense pedida em casamento em frente a obra de Tarsila do Amaral, na Argentina

Casal está junto há 13 anos. Tarsila Klein Schorr / Arquivo Pessoal

Tarsila Klein Schorr, 27 anos, foi batizada em homenagem a artista plástica homônima. Por mais que, quando criança, ela não entendesse tão bem a homenagem feita pelos seus pais, ao crescer, passou a "ter bem mais orgulho do nome". E passados mais alguns anos, o significado ganhou outro patamar quando a porto-alegrense foi pedida em casamento em frente a obra Abaporu, da artista Tarsila do Amaral, na terça-feira (8).

— Foi uma experiência realmente muito emocionante, eu não esperava que fosse acontecer nessa viagem — diz Tarsila que estava em viagem à Argentina com o agora noivo.

Douglas Pastelletto Carmona, 29 anos, contou com a ajuda da equipe do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba), na Argentina, onde a obra está exposta, para realizar o pedido.

Tarsila contou à reportagem de Zero Hora como sua relação com a artista mudou ao longo do tempo:

— Ao longo dos anos quando eu fui entendendo quem foi a Tarsila do Amaral para a arte brasileira e internacional, eu comecei a ter bem mais orgulho do nome, eu comecei a admirar muito o trabalho dela. (...) Hoje eu tenho muito orgulho do meu nome, sempre que perguntam eu falo meu nome é Tarsila por causa da pintora brasileira.

O casal se conheceu ainda na escola, há 13 anos. Douglas aproveitou a viagem a Argentina para fazer o pedido. Uma equipe do Malba os acompanhou para gravar um vídeo do momento — previamente combinado com Douglas.

O pedido

Segundo a noiva, ela "nem desconfiou" até Douglas se ajoelhar na sua frente, além de ficar surpresa com a repercussão do pedido.

— Depois eles (a equipe) nos contaram que desde que a gente entrou no museu tinha gente nos esperando, mas eu não vi nada. (...) O que foi muito mais legal, depois vendo o vídeo que eles postaram, em vários momentos que eles gravaram a gente, eu não tinha a mínima ideia — relatou Tarsila.

Ação contou com ajuda de funcionários do museu. @museomalba / Insragram ; Reprodução

Ainda sobre a relação com o nome e com as obras da artista, Tarsila conta que percebe um aumento de jovens com o mesmo nome que o seu e que acha "muito legal" a disseminação do trabalho da pintora brasileira.

— Eu sinto que hoje em dia teve um processo bem maior de disseminação do nome dela. Então hoje em dia têm mais jovens chamadas Tarsilas, o que eu acho muito legal — pondera.

O Malba, em Buenos Aires, afirmou ter presenciado uma comovente história de amor:

"Ontem, Malba presenciou uma comovente história de amor. Douglas já havia contatado a equipe de comunicação de Malba para coordenar a surpresa. Ele queria fazer o pedido em frente à obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, um dos ícones do acervo permanente, porque sua companheira também se chama Tarsila", disse o comunicado do museu.

A instituição destacou que os pais da noiva eram grandes admiradores da artista:

"Os pais dela a batizaram assim porque são grandes admiradores da artista brasileira".

A obra

Pintada em 1928, na fase antropofágica da produção de Tarsila, a tela inspirou ainda o Manifesto Antropófago publicado naquele ano por Oswald de Andrade e Raul Bopp na Revista de Antropofagia.

Abaporu, título inspirado na língua tupi e que quer dizer "homem que come gente", representa uma figura humana com pé e braço agigantados, tornando-se um símbolo da fase da artista.

No mesmo período, ela criou a tela Antropofagia (1929), pertencente à Coleção José e Paulina Nemirovsky (em São Paulo), e Urutu (1928), de Gilberto Chateaubriand, cedido em comodato ao Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro.

*Produção: Estfany Soares