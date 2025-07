Com alta de agressões contra profissionais, entidades médicas lançam Observatório da Violência

Profissional da saúde precisou se afastar do trabalho após ser agredida por familiar de paciente em Novo Hamburgo. André Ávila / Agencia RBS

Entidades médicas do Rio Grande do Sul lançaram nesta sexta-feira (4) o Observatório da Violência. A ferramenta nasce com o objetivo de monitorar o registro de boletins de ocorrência por agressões contra profissionais e propor ações para assegurar a integridade dos trabalhadores, sobretudo dos da linha de frente de hospitais, pronto atendimentos e postos de saúde. Em momento de crise na saúde, as instituições alertam para a alta de episódios de violência, cometidos principalmente por pacientes e familiares que se impacientam com as carências do sistema e demora para o atendimento.

A iniciativa é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), mas o observatório também contará com integrantes da Associação Médica do RS (Amrigs), do Conselho Regional de Medicina (Cremers) e do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Um dos principais dispositivos do Observatório da Violência é a criação de um canal de comunicação direta entre as entidades médicas e a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP). O objetivo é que a Polícia Civil comunique as instituições sempre que um profissional da medicina registrar boletim de ocorrência por ter sofrido agressão ou ameaça no horário de trabalho.

— A intenção é fazer as informações chegarem mais rapidamente. No primeiro momento, desejamos receber notificações compulsórias das delegacias quando ocorrerem os registros — afirmou Marcelo Matias, presidente do Simers.

As entidades apresentaram a ferramenta ao governo estadual e se reunirão com o titular da SSP, Sandro Caron, para discutir ações conjuntas e prioridades. Ao receber as informações, o observatório pretende "jogar luz" sobre os casos e acompanhar eventuais processos punitivos aos agressores. Outro objetivo, diz Matias, é combater a subnotificação: existe convicção entre as entidades de que a maioria das situações de violência não é convertida em registro de boletim de ocorrência.