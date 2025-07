CNH Social: DetranRS divulga a lista de contemplados do programa; confira os nomes

Documento é obrigatório para dirigir veículos. Porthus Junior / Agencia RBS

A lista com os primeiros 3 mil contemplados no programa CNH Social foi divulgada nesta segunda-feira pelo Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS). Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, o projeto da autarquia vai custear integralmente os custos da primeira habilitação para gaúchos de baixa renda. Veja abaixo como conferir

O sorteio foi realizado na quinta-feira (17), na sede da Companhia de Processamento de Dados do Estado (Procergs), em Porto Alegre. Foram sorteadas 6 mil pessoas, 3 mil para vagas imediatas e outras 3 mil para cadastro reserva. A lista completa também será divulgada no Diário Oficial do Estado na terça-feira (22).

Foram utilizados números da loteria federal como chave para a geração dos bilhetes. Após, o DetranRS verificou dados dos sorteados na Base Nacional de Condutos, sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Foram eliminados candidatos que não cumpriram aspectos listados no edital, como:

Pessoas com habilitação em aberto

Envolvidas em processo de suspensão ou cassação da CNH

Condenadas por crime de trânsito.

Os selecionados terão prazo de 45 dias para comparecer ao Centro de Formação de Condutores (CFC) de sua preferência e iniciar o processo. O CNH Social oferece três tipos de serviço:

Escolher a categoria da CNH: A (para motos) ou B (carros)

Adição de categoria para aqueles que já possuem CNH

Mudança para C, D ou E

Após iniciar o processo, o beneficiário tem prazo de um ano corrido para concluir todas as etapas necessárias. Caso seja reprovação em algum exame prático, teórico, médico ou psicotécnico, o selecionado poderá realizar novamente, uma única vez, sem custo.

Confira agora

Acesse a lista no site do DetranRS .

. Depois, basta selecionar a categoria para a qual você se inscreveu (permissão para dirigir; adição de categoria/ mudança de categoria para C, D ou E).