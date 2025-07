Cuia gigante e mirante no alto da bomba: como será o monumento que quer mudar o turismo de cidade do RS

Capital Nacional do Chimarrão, Venâncio Aires vai ganhar uma cuia à altura do título que carrega. Com 20 metros de altura, o monumento que simboliza a paixão dos gaúchos vai integrar o complexo turístico Ponto do Chimarrão, em Linha Monte Belo, no interior do município do Vale do Rio Pardo.

Entre os atrativos está um mirante que vai estar no alto da "bomba gigante" (veja imagens acima). O projeto é ideia de um empresário do município do Vale do Rio Pardo, que prefere não se identificar.

Segundo ele, o interior da cuia será dividido em três andares: o primeiro será dedicado a exposição sobre o refinamento e a história da erva-mate, enquanto os outros dois vão reunir empreendimentos culinário.

A principal atração fica no topo da bomba, que terá três metros de altura: o mirante, com piso de vidro, que promete permitir observar municípios vizinhos de Venâncio Aires. Será possível subir pela estrutura, um "tubo de inox", com uma "escada de bombeiros".

— Em média, em linha reta, é possível enxergar 60 a 80 quilômetros de distância em algumas regiões. Com a luneta, você consegue ver o Polo de Triunfo, que é bem pertinho de Porto Alegre, vê cidades como Lajeado, Teutônia, Vespasiano Corrêa, é uma área de visão muita ampla — conta o empresário sobre a visão do mirante.

Com intuito de fomentar o turismo em Venâncio Aires, o empresário destaca que a ideia da cuia surgiu em razão do título de Capital Nacional do Chimarrão que o município carrega, como forma de reforçar o símbolo do gaúchos. Ele diz que pessoas de outras regiões podem nunca ter tomado chimarrão ou tereré, mas sabem o que é uma cuia.

O empresário diz que as obras já se iniciaram. Neste momento, o terreno passa por processo de terraplenagem para a instalação da cuia, cujo peso é de aproximadamente 280 toneladas.

O objetivo do empresário é inaugurar a cuia e o mirante até dezembro, mas pontua que questões climáticas e burocráticas podem atrasar a obra.

Outras atrações

O monumento da cuia gigante será o principal atrativo do Ponto do Chimarrão, mas outras atrações vão complementar a experiência no complexo. Uma delas é um restaurante com visão panorâmica em 360 graus para o monumento e a paisagem de Linha Monte Belo.

O espaço também vai receber três cabanas para hospedagem dos visitantes, próximas à natureza.

O empresário também revela que o complexo vai ter uma área dedicada a prática de esportes radicais e aventura, sendo uma das principais atrações uma plataforma de voo livre.

As áreas de esportes radicais devem ser exploradas após a inauguração da cuia, entre 2026 e 2027. O empreendedor salienta que há necessidade de estudos e contato com empresas que atuam nesta área para assegurar a segurança dos visitantes.

Prefeitura auxilia

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas Daniel da Rosa (PDT), revelou que o projeto é custeado integralmente pelo empresário. Em entrevista ao Estúdio Gaúcha, na segunda-feira (7), ele contou sobre como a prefeitura atua na execução do projeto.

— O empreendedor está investindo com recursos próprios. No momento, o poder público municipal auxilia na melhoria de acesso à propriedade, também na estrada vicinal que faz acesso a este empreendimento. A gente vem investindo por meio de recursos com maquinários da prefeitura para o acesso ao local.

O prefeito ainda indica que questões de infraestrutura, como água e luz, já estão resolvidas, a espera da inauguração. O prefeito define o complexo como "um lugar diferenciado".

Em tom de brincadeira, Jarbas Rosa disse que erva e água quente para preparar o chimarrão não irão faltar:

— Não vai faltar, né? Mas vai precisar de muita erva e muita água quente.

Ouça a entrevista na íntegra