Cheia dos rios no RS: como está a medição nesta terça-feira

Ao menos três rios seguem acima da cota de inundação no Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira (1º). A situação mais preocupante, no momento, é na Fronteira Oeste, onde o Rio Uruguai extravasou em três municípios: Uruguaiana, São Borja e Itaqui.

Medição da Agência Nacional de Águas (Ana) aponta que o nível do Rio Uruguai, às 21h30 desta terça-feira, atingiu a marca de 10m31cm em Uruguaiana — são 17 centímetros a menos do que o registrado no mesmo horário de segunda-feira. A cota de inundação no local é de 8m50cm.

Às 17h, o curso d'água chegou a 10m90cm em São Borja, na medição mais recente. A marca está 1m90cm acima da cota de inundação, que é de 9m. O nível também superou a medição do mesmo horário realizada na segunda-feira, que foi de 9m56cm.

O Rio Uruguai também segue acima da cota de inundação em Itaqui, mas apresenta estabilidade nesta terça, com 10m11cm na medição das 22h, pequena oscilação em relação às anteriores. É quatro centímetros a mais do que na marca do mesmo horário de segunda-feira. A cota de inundação no ponto é 8m30cm.

Em São Sebastião do Caí, o Rio Candeia deixou a cota de alerta de 7m às 18h30min, quando o nível alcançou 6m98cm. Desde então, apresenta queda e às 22h estava em 6m77cm.

Guaíba

Em Porto Alegre, o Guaíba apresenta estabilidade, ainda acima da cota de alerta em dois pontos nesta terça-feira. No Cais Mauá, onde o limite é de 3m, a marca das 22h era de 2m87cm — um centímetro a menos do que às 18h e cinco acima do registrado no mesmo horário de segunda.

Na Usina do Gasômetro, a medição das 22h indicava 3m40cm, também um centímetro a menos do que às 18h. A elevação é de seis centímetros em relação ao dado das 22h do dia anterior. A cota de inundação no local é 3m60cm.

Situação dos rios do RS

Os dados são referentes às medições disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas.

