Carro desgovernado invade shopping e atinge pilastra; veja vídeo

Um carro invadiu o segundo piso do Shopping Flamboyant, em Goiânia , na noite de segunda-feira (21), por volta das 20h45min, conforme a administração do estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

— Um cara entrou pela entrada do Piquiras [restaurante]. Saiu dirigindo dentro do shopping e só parou quando bateu. Foi uma gritaria, e os seguranças abordaram o homem até a chegada da polícia — disse uma testemunha ao portal Metrópoles .

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o veículo com a parte da frente danificada. Ele estava em alta velocidade e só parou quando colidiu com uma pilastra.

Veja o vídeo do carro

A Polícia Militar levou o motorista para realizar os procedimentos legais. A identidade do motorista ou as circunstâncias da situação não foram divulgadas.

Avião caiu no mesmo shopping

No mesmo endereço, em 2009, um avião monomotor caiu sobre 20 veículos no principal estacionamento do Shopping Flamboyant, segundo o Correio Braziliense.

Os automóveis atingidos estavam desocupados no momento da queda. Conforme a Polícia Militar de Goiás, a aeronave foi roubada em Luziânia (GO) e depois caiu na região do shopping. Segundo a polícia, o homem brigou com a mulher e sequestrou a filha em uma rodovia da região antes de roubar o avião.