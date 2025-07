Morre Carmem Tibola, aos 71 anos 

Carmem Tibola morreu aos 71 anos em Faxinal do Soturno, na Região Central, de causas naturais. Esposa, mãe, avó e amiga, Carmem era natural de Três Lagoas, interior de Passo Fundo , no norte do Estado.

A mulher era reconhecida pela dedicação à família, pelo carinho com que tratava as pessoas e pelas amizades que cultivou por onde passou.

Casada com Celso Biasi Tibola, com quem construiu uma vida em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, Carmem iniciou a família em Frederico Westphalen, no Norte, onde nasceram os filhos Giovane Roberto Tibola e Carla Tibola. Mais tarde, já morando em Soledade, nasceu a filha caçula, Janice Tibola.