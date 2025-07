Câmara Brasileira do Livro divulga finalistas do prêmio Jabuti Acadêmico; Alexandre de Moraes é um dos indicados

Ministro do STF concorre com obra na área do Direito.

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta terça-feira (22) os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025. Um dos indicados é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A obra citada concorre na área do Direito, e é intitulada Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital extremista, da editora Atlas.