Buscas pelo CadÚnico subiram no Google Trends na manhã desta quinta-feira. O termo gerou mais de duas mil buscas na última hora, com um aumento de 500%.

O que é o Cadúnico?

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita.

Quem pode fazer?

Qualquer família de baixa renda pode se cadastrar no Cadastro Único. Elas devem ter uma renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 759) por pessoa . Quem mora sozinho também pode tentar a inscrição, mas as exigências estão cada vez mais rigorosas devido a fraudes.

Onde fazer?

O cadastro no CadÚnico é feito pessoalmente, em algum posto de atendimento da cidade onde a família mora. Para saber onde estão localizados os postos, basta fazer uma consulta no aplicativo do CadÚnico ou encontrar o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próximo através do site do Mapa Social MDS.