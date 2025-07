Bombeiros encontram corpo de terceira vítima de naufrágio na Lagoa dos Patos

Buscas seguem sendo realizadas. Bombeiros Militares / Divulgação

O corpo do terceiro pescador envolvido em um naufrágio na Lagoa dos Patos, no sul do Estado, no início de julho, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (18). Ele foi identificado como Murillo Lucas de Lemos, de 30 anos.

A vítima foi encontrada na região da Ponta Rasa, nas Capivaras, entre São José do Norte e Pelotas, local próximo de onde outros dois corpos tinham sido localizados no início das buscas. Um quarto pescador segue desaparecido.

As outras vítimas foram identificadas como Emerson Araújo, 32 anos, e Geovane Arruda Garcia, 48. Até o momento, segue desaparecido William Veloso, de 29 anos.

O naufrágio do barco de pequeno porte aconteceu em 2 de julho. O primeiro corpo foi encontrado no mesmo dia do acidente e o segundo, no dia seguinte.

As buscas estavam sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Marinha do Brasil, com apoio da Polícia Civil.