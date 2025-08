Bagé encerra racionamento de água após quase cinco meses

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) anunciou o fim do racionamento de água no município, que estava em vigor desde o 11 de março. A medida foi possível após a chuva do último final de semana. No mês de julho, a cidade registrou 106 milímetros de chuva, de acordo com a autarquia.