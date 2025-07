Avança investigação sobre mortes em Esteio, e novo doce faz sucesso: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta quinta-feira (24).

Adolescente é suspeito de ser um dos mentores das mortes de mãe, bebê e jovem em Esteio, diz polícia

Local onde os corpos foram achados, às margens do Rio dos Sinos, em Esteio. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil afirma que um dos adolescentes investigados pela participação no triplo homicídio em Esteio, na Região Metropolitana, é suspeito de ser mentor dos crimes. Um casal e dois adolescentes são investigados pelas mortes de Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, do filho dela, Miguel, de dois meses, e do amigo da jovem, Ariel Silva da Rosa, 16. Os três estavam desaparecidos desde domingo (20) e os corpos foram encontrados na terça-feira (22), em uma vala às margens do Rio dos Sinos.

Morango do amor, que virou febre na internet, faz sucesso na Fenadoce: "Não estamos dando conta"

A doceira Elaine Sturbelle celebra o sucesso do morango do amor na Fenadoce: "Dei sorte de lançar na feira". Elaine Sturbelle / Arquivo pessoal

O que acontece quando uma receita de doce viraliza ao mesmo tempo em que uma feira superpopular está ocorrendo na capital nacional do doce? Os pedidos batem recorde, a febre chega até as bancas, e as doceiras precisam fazer hora extra para dar conta da demanda.

Porto Alegre

Bares Pito e Trio fecham operações em Porto Alegre, mas marcas serão mantidas em outro projeto

Pito foi colocado à venda em maio. Camila Hermes / Agencia RBS

Os bares Pito, no bairro Rio Branco, e Trio, no Centro Histórico, estão encerrando suas operações em Porto Alegre. Os pontos foram vendidos, mas as marcas serão mantidas, agora em outro projeto.

Segurança

Violência contra mulheres: descumprimento de medidas protetivas é destaque negativo no RS, aponta estudo

RS tem 887,9 protetivas concedidas para cada 100 mil mulheres. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre violência contra mulheres colocam o Rio Grande do Sul em destaque, negativamente. O Estado lidera o ranking entre as unidades da federação, ao menos nos dois últimos anos, em medidas de proteção que não funcionaram para casos de feminicídio.

Geral

Mocotó, o mais tradicional e polêmico prato do inverno gaúcho

Quente ou congelado, em casa ou na rua, mocotó faz sucesso (ou não). Jefferson Botega / Agencia RBS

A terrina chega fumegante à mesa. Salpicado por ovo cozido e temperinho verde, o caldo ruivo é viscoso. A cada colherada, cola a língua ao céu da boca, provocando um estalo de satisfação. Ou uma careta de nojinho. Prato mais tradicional do inverno gaúcho, o mocotó divide corações e mentes, paladares e olfatos.

Saúde

"Assim que me deito, nem pego no celular": como a higiene do sono pode melhorar a qualidade de vida

A mentora de carreiras Larissa Proença regulou a iluminação do Kindle para fugir da fatídica luz azul. André Ávila / Agencia RBS