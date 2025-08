Atuação de ciclone extratropical afeta ao menos 24 municípios no RS; veja fotos

Ao menos 24 municípios foram impactados pelo ciclone extratropical que se formou próximo à costa do Estado e atingiu o território gaúcho na segunda-feira (28). Rajadas de até 102 km/h foram registradas desde domingo (27).

Na manhã desta terça-feira (29), a Defesa Civil divulgou que 23 cidades reportaram estragos. Apenas um município ainda não tinha reportado danos à Defesa Civil, apesar de ter enfrentado dificuldades com o mau tempo. Além disso, 190 mil clientes ainda aguardam o restabelecimento da energia elétrica pela CEEE Equatorial.

De acordo com a concessionária, as cidades mais impactadas são Capão da Canoa, Viamão, Porto Alegre, Osório e Tramandaí. O pico do desabastecimento foi registrado na segunda-feira, às 13h, com 430 mil pontos sem luz.

Capão da Canoa, no Litoral Norte, decretou situação de calamidade pública. De ontem para esta terça-feira, três famílias, com 16 pessoas, precisaram sair de casa em razão dos destelhamentos e ficaram abrigadas no prédio da Defesa Civil municipal. De acordo com o município, os moradores conseguiram retornar. O vento ainda provocou a queda da estrutura de um prédio em construção sobre uma casa, e destelhou imóveis da prefeitura, como a casa de cultura e ginásios municipais. A gestão diz que entregou lonas e cobertores aos atingidos. As rajadas ainda derrubaram árvores e postes, causando interrupção de energia elétrica para grande parte da população.

Apesar de não estar na lista da Defesa Civil, a prefeitura de Torres contabiliza transtornos e fez a remoção de entulhos e areia carregados pelo avanço do mar até o calçadão na manhã desta terça. Nas ruas, há pontos de alagamento que estão passando por limpeza, além de árvores caídas que foram recolhidas. Não há relatos de destelhamentos ou pessoas fora de casa.

Litoral

Além de Capão da Canoa e Torres, o vento forte ainda destelhou casas e derrubou postes e árvores em Balneário Pinhal. Em Capivari do Sul, dois postes de energia elétrica caíram na RS-101. Em Caraá, casas foram parcialmente destelhadas e árvores foram derrubadas pela ventania.

Imbé também foi afetada com destelhamentos de residências, queda de vegetação e postes tombados. Parte do telhado da garagem da prefeitura ficou destruído e veículos da frota foram danificados. O município ainda confirmou que houve queda de um poste de iluminação pública sobre a Ponte Giuseppe Garibaldi.

Destelhamentos também foram registrados em Osório, Maquiné e Palmares do Sul. Ainda no Litoral, Itati confirmou problemas de energia elétrica, assim como Tramandaí, onde postes tombaram.

Em Atlântida, mais uma parte da plataforma desabou após a passagem do ciclone, seguido de ressaca no Litoral. Todo o braço norte da estrutura e parte que restava do restaurante caíram durante a madrugada. Agora, restam apenas os 150 metros iniciais da plataforma, mais perto da beira da praia. A área está interditada desde 2023.

Sul

No sul do Estado, Barra do Ribeiro reportou casas parcialmente destelhadas e postes danificados. Mostardas registrou prédios públicos e casa particulares com destelhamento, queda de árvores e de postes de energia, além de alagamentos.

Em Pelotas, houve danos em árvores, alagamentos pontuais, queda da estrutura de um toldo na entrada do Centro de Eventos e de uma placa na fachada de um prédio comercial da área central. Já Cerro Grande do Sul e Tavares, houve queda de postes de energia elétrica.

Em Piratini, os fortes ventos causaram a queda de árvores na RS-702. Rio Grande também apontou queda de árvores na BR-471, além de danos em fios na rede de alta tensão. Uma parede desabou sobre um imóvel vizinho durante a madrugada no bairro América; ninguém ficou ferido.

São Lourenço do Sul teve alagamento na Avenida São Lourenço, nas margens do Arroio São Lourenço, e Turuçu registrou problemas de energia elétrica.

Região Central

Em Cachoeira do Sul, na Região Central, foram registrados alagamentos às margens da BR-153 por conta da ligeira elevação do Rio Jacuí. Foram colocadas placas de sinalização na área.

Norte