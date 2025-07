Ato em Londres lembra um ano da morte de jornalista gaúcho atropelado por carro

Nesta sexta-feira (25), amigos e ciclistas fizeram uma manifestação em Londres, no Reino Unido, para marcar o primeiro ano da morte do gaúcho Matheus Peixoto Piovesan, 36 anos. Em 6 de julho de 2024, o jornalista voltava de bicicleta para casa quando morreu após ser atingido por um carro.

Na noite desta sexta-feira na capital londrina, cerca de 800 ciclistas voltaram ao ponto onde o caso correu: na Cable Street com a Cannon Street Road, em Shadwell, na zona leste da cidade.

Dias após o caso, amigos da vítima e integrantes do Critical Mass, movimento global de ciclistas, haviam feito uma manifestação e colocado uma bicicleta branca no ponto do atropelamento. O veículo foi retirado pelas autoridades, segundo eles.

— Colocar a bicicleta no local do acidente foi uma oportunidade de se despedir Matheus, mas também para que outros saibam que não é um lugar seguro. A retirada foi uma forma de violência simbólica — pontuou a doutoranda Mariana Steffen, 35 anos, amiga de Matheus.

Outra bicicleta foi colocada no ponto durante o ato. Segundo Mariana, amigos e familiares querem que o assunto não caia no esquecimento e a investigação avance.

— O sentimento é de saudade. Ele deixou um espaço enorme nas nossas vidas e temos dificuldade de acreditar no que aconteceu. O Matheus era uma pessoa incrível, cheio de vida e de amor. Não ter respostas nem pessoas responsabilizadas gera uma frustração grande — acrescentou a amiga.

Matheus era natural de Pelotas, no sul do Estado. Matheus Piovesan / Arquivo Pessoal/Facebook

Relembre o caso

Natural de Pelotas, no sul do Estado, o jornalista atuou no Grupo RBS como repórter de Zero Hora. Piovesan morava havia cinco anos em Londres, onde trabalhava em bares e cafeterias, além de atuar em projetos musicais.

O atropelamento aconteceu próximo ao cruzamento da Cable Street com a Cannon Street Road, em Shadwell, na zona leste londrina. Apesar de usar capacete e outros equipamentos de proteção, Piovesan morreu no local enquanto ainda era atendido por paramédicos.

Leia Mais Depoimento de sobrevivente deve ajudar a elucidar caso de médico envolvido em perseguição policial que resultou em mortes no Litoral Norte

Em um comunicado em novembro de 2024, a polícia de Londres informou que seis pessoas foram detidas durante as investigações. Três homens foram presos por suspeita de causar a morte por direção perigosa e por não parar no local da colisão. Eles foram liberados sob fiança enquanto as investigações continuam.