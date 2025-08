Após incêndio de grandes proporções em silo no RS, empresa é autuada por crime ambiental no descarte de destroços

Incêndio destruiu silo de soja em Arroio Grande, no Sul do Estado. Capitão Rodrigo Gomes / Arquivo pessoal

Correção: O funcionário da Cotribá foi detido pela BM em flagrante e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, diferente do que foi publicado entre 15h53min e 16h56 deste domingo. O texto foi corrigido.

A Brigada Militar, por meio da 3ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (3ª CIPAM), autuou uma empresa do setor de grãos no município de Arroio Grande, no Sul do Rio Grande do Sul, por crime de poluição ambiental.

De acordo com o Comando Ambiental, a vistoria identificou sinais de poluição ambiental no local onde foram descartados destroços do incêndio que atingiu o local há duas semanas. Na ocasião, um silo de soja foi destruído pelo fogo de grandes proporções, que se prolongou por dias e parte da estrutura chegou a desabar.

A ação aconteceu após uma denúncia. Os grãos queimados foram descartados diretamente sobre o solo, sem qualquer tipo de contenção física ou impermeabilização, diz a brigada. O descarte inadequado teria gerado a formação de chorume, que se espalhou e infiltrou o solo. O resíduo foi classificado como poluente pelas autoridades.

Descarte inadequado dos grãos de soja queimados causou poluição do solo. Divulgação / Corpo de Bombeiros de Arroio Grande

Ainda segundo a nota divulgada pela 3ª CIPAM, foi constatado que a empresa desenvolvia atividades de limpeza, secagem e armazenagem de grãos em uma área de aproximadamente 10 hectares sem o licenciamento ambiental específico, necessário em áreas superiores a 2,5 hectares.

De acordo com a Brigada Militar, um responsável pelo empreendimento foi detido em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Arroio Grande para prestar esclarecimentos.

A delegada Juliana Ribeiro, titular da Delegacia de Polícia de Arroio Grande, confirmou que uma ocorrência foi aberta para investigar o caso e que o homem foi liberado.

— Vamos analisar a documentação da Polícia Ambiental e, no final do inquérito, analisar um possível indiciamento — ressaltou.

Contraponto

Zero Hora entrou em contato com a Cotribá, responsável pelo local. A empresa disse que ainda não teve acesso ao inquérito. Porém, afirma que "o que ocorreu não se trata de crime", e está "fazendo o necessário para diminuir os riscos à poluição".

Conforme a empresa, uma equipe especializada para tratar do assunto está sendo contratada para "resolver qualquer efeito do sinistro no local".

A Cotribá confirmou que o responsável pela unidade foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Relembre o caso

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos silos de uma empresa de grãos localizada às margens da BR-116, a cinco quilômetros de Arroio Grande. A área foi considerada de risco, e parte da estrutura desabou. Apesar da gravidade, ninguém se feriu.

De acordo com funcionários, o fogo começou de forma espontânea, por conta do armazenamento de soja, que gera gases e óleo, que são inflamáveis no contato com calor externo. Foram necessários mais de quatro dias para que o fogo fosse apagado completamente. Não há um laudo oficial até o momento.