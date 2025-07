Um voo da Lufthansa que partiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Buenos Aires, na Argentina, foi desviado para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde desta terça-feira (8). A tripulação declarou emergência com o chamado “Mayday” e o avião foi recebido por equipes de bombeiros. O pouso ocorreu em segurança. As informações são do jornal O Globo.