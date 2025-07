Apoio do governo a exportadores, HIV no RS e as lombas de Porto Alegre: leia resumo das principais notícias de Zero Hora

Confira as principais reportagens publicadas em GZH nesta sexta-feira (25).

Exportadores aprovam apoio do governo do RS, mas ainda têm expectativa de que tarifaço dos EUA seja revertido

Governador Eduardo Leite (C) anunciou a medida ao lado dos presidentes da Fiergs, Claudio Bier (E) e do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Renan Mattos / Agencia RBS

O governo do Rio Grande do Sul confirmou nesta sexta-feira (25) uma medida de apoio financeiro às empresas gaúchas que exportam aos Estados Unidos e terão seus negócios impactados pelo tarifaço imposto por Donald Trump. O governador Eduardo Leite anunciou a abertura de uma linha especial de crédito de R$ 100 milhões, destinada às empresas diretamente atingidas. Entidades setoriais avaliam como positivo o movimento, mas ainda esperam que seja possível reverter as taxas.

Quais são as ruas mais íngremes de Porto Alegre e como subir lombas sem deixar o carro apagar

Rua Ramiro Barcelos tem declividade de 17,48%. André Ávila / Agencia RBS

Zero Hora conseguiu um levantamento exclusivo para saber quais as ruas mais íngremes da cidade. Coronel Aparício Borges (11), Cascata (seis) e Vila São José (cinco) são os três bairros com trechos mais íngremes. A rua que lidera o ranking é a Daniel Job, no Cascata, com uma declividade de 30,18%.

Clique aqui e leia a matéria completa

Uma pessoa a cada 50 vive com HIV no Rio Grande do Sul, mostra estudo inédito

Apesar de o levantamento estar concentrado no RS, os resultados indicam uma possível tendência nacional. jarun011 / stock.adobe.com

Um novo estudo realizado no Rio Grande do Sul mostra que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode estar se disseminando de forma silenciosa pelo Brasil. O levantamento aponta que a prevalência de HIV na população testada alcançou 1,64%, superando em 64% o limite preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Clique aqui e leia a matéria completa

Donna

"Só comecei a dominar mesmo a minha vida depois dos 60 anos", reflete Marina Lima

Cantora pretende entrar em estúdio em setembro para produzir um novo álbum. Marina Novelli / Divulgação

O presente é, com o perdão do trocadilho, um presente para Marina Lima. Prestes a completar 70 anos, a cantora sente que envelhecer nada mais é do que aprender com o passado para viver o aqui e o agora. E é olhando para os 45 anos de carreira que ela procura sempre se reinventar, sem perder a essência.

Clique aqui e leia a entrevista com a cantora

Restaurante de filés, casa de shows e reforma de livraria: shopping de Porto Alegre tem 19 novas marcas e ampliação de cinco lojas

Das novas marcas, 15 já estão em operação e outras quatro serão inauguradas em agosto. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O Shopping Total, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, acaba de ganhar 15 novas marcas — e outras quatro estão a caminho. Tem de gastronomia a serviços, mas o principal reforço é no mix de moda. Além disso, cinco espaços foram ampliados.

Febre do "morango do amor" aumenta procura e faz preço da fruta disparar na Ceasa, em Porto Alegre

Com queda na safra gaúcha durante o inverno, boa parte da produção é "importada" de Minas Gerais. Renan Mattos / Agencia RBS