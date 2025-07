Aos 89 anos, morre o publicitário fundador da DPZ, Roberto Duailibi

Em 1962, já conhecido no meio pelo impacto dos seus textos, começou a colaborar com Francesc Petit, José Zaragoza e Ronald Persichetti no estúdio de ilustrações Metro 3. Em 1968, os quatro lançaram a DPZ. Segundo o ranking do Cenp, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, a empresa era uma das 20 maiores agências de publicidade do Brasil em 2024.