A dor da mãe de uma vítima de feminicídio, os bastidores de um filme e o tempo em Porto Alegre: as fotos da semana em Zero Hora

A semana de Zero Hora em fotos foi marcada pela imagem do fotógrafo Mateus Bruxel, com o retrato de Elizangela Cavalheiro Malaguez, 52 anos, que observa a foto da filha Laís Malaguez, 32, vítima de feminicídio em Pelotas.