Vídeo mostra a elevação do Rio Paranhana na manhã desta quarta-feira; assista

Comparação do nível do Rio Paranhana sob a ponte da Avenida Santa Maria, no Centro de Três Coroas. Observatório Heller & Jung / Reprodução

Imagens registradas na manhã desta quarta-feira (18) em Três Coroas e Igrejinha mostram a rápida elevação do Rio Paranhana. Nos vídeos, captados pelo Observatório Heller & Jung, é possível ver o avanço expressivo das águas em poucas horas entre a madrugada e o início da tarde.

Em Três Coroas, o registro foi feito na ponte da Avenida Santa Maria, no Centro do município. Já em Igrejinha, a elevação do rio foi observada na ponte da Rua 1º de Junho, também na região central da cidade.

Leia Mais Temporal no RS provoca mortes, bloqueio de estradas e alagamentos em vários municípios

Veja o vídeo:

Comparativo dos níveis do Rio Paranhana:

Três Coroas:

• Às 5h: 73cm

• Às 12h40: 3m

• Às 5h: • Às 12h40: Igrejinha:

• Às 2h: 1m21cm

• Às 12h40: 4m16cm

A chuva impacta o nível dos principais rios do Estado. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), os pontos de medições que apresentam maior elevação estão concentrados nos vales do Caí e Taquari. Os corpos hídricos da Região Metropolitana e Vale do Sinos também apresentaram aumento no nível, mas estão abaixo da cota de alerta.

Leia Mais Homem morre após carro ser levado em ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis

Chuvas castigam o RS

O Rio Grande do Sul enfrenta dias de forte instabilidade desde segunda-feira (16). A chuva intensa e persistente, com acumulados que ultrapassam os 100 milímetros em algumas regiões, já provoca mortes, alagamentos, bloqueios em estradas, queda de pontes e árvores, além da retirada emergencial de moradores de áreas de risco. Em diversos municípios, as aulas foram suspensas.

De acordo com a Defesa Civil estadual, 51 municípios já relataram ocorrências relacionadas ao mau tempo. Cerca de mil pessoas estão em abrigos e 1.336 estão desalojadas. Duas mortes foram confirmadas e uma pessoa segue desaparecida.

Leia Mais Chuva causa transtornos em municípios do RS; acompanhe a situação ao vivo

Alertas

O RS está sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo um de "grande perigo" para a região das Missões e o centro do Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta de "grande perigo" para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas Missões e no centro do Estado.