Uma semana depois, seguem as buscas por homem que teve o carro arrastado em Candelária

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cruz do Sul segue as buscas, pelo oitavo dia seguido, por Luiz Carlos Rodrigues, 65 anos. Ele desapareceu após ter o carro arrastado pela inundação do Arroio Minhoquinha, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, em 17 de junho, depois de temporais atingirem o Rio Grande do Sul. A companheira de Rodrigues, Geneci Rosa, 54 anos, também estava no veículo e teve o corpo localizado no mesmo dia.

As buscas ocorrem diariamente, do amanhecer ao anoitecer, no Arroio Minhoquinha e no Rio Pardo, que recebe as águas do arroio. As equipes utilizam embarcações e drones. Mergulhadores também atuaram em pontos específicos, conforme necessidade, segundo o capitão Juvenal Schneider.

— Foi um volume muito grande de água (que choveu), mas não temos expectativa de cancelar as buscas até que ele seja encontrado. As águas ainda estão baixando — afirma o oficial.

Segundo Schneider, existe a possibilidade de o corpo do homem emergir, mas também pode ser que ele tenha ficado preso em galhos ou árvores submersas, visto que as barrancas do rio foram levadas com a força da água.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária também faz buscas, com o apoio de equipes de outros voluntários de municípios como Novo Cabrais, Garibaldi e Sobradinho. Na segunda-feira (23), uma força-tarefa com 22 voluntários circulou pela região, realizando mergulhos. Os bombeiros voluntários planejam manter as buscas por mais uma semana. Já os militares não têm previsão para encerrar os trabalhos.

O carro do casal foi retirado da água na última quinta-feira (19). O veículo foi localizado a cerca de 1,8 quilômetro de onde começou a ser arrastado, a 600m do encontro com o Rio Pardo. Conforme relatos de familiares aos bombeiros, o casal havia se mudado havia cerca de duas semanas do centro de Candelária para a região, próxima da margem do Arroio Minhoquinha.