Três mortes, 6,5 mil fora de casa e centenas de cidades em alerta: o saldo das chuvas de junho no RS

Número de municípios gaúchos afetados pelas chuvas chegou a 107 nesta sexta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O número de municípios gaúchos afetados pelas chuvas chegou a 107 nesta sexta-feira (20). Os dados foram atualizados pela Defesa Civil do Estado no final desta tarde, listando as cidades que sofreram danos ou intercorrências por conta da instabilidade que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda (16).

Nos últimos cinco dias, a região central do Estado registrou mais de 200 mm de chuva acumulada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) — em Cachoeira do Sul, a média para o mês é de 134 mm, enquanto em Porto Alegre é de 115 mm, de acordo com a Climatempo Meteorologia.

O número de pessoas que estão fora de casa devido às chuvas subiu para 6.535. Conforme o boletim da Defesa Civil, há 4.515 desalojados — no caso, que estão em residências de amigos ou familiares. Outras 2.020 pessoas estão em abrigos.

Até o momento, três mortes foram confirmadas em razão da chuva, a terceira delas em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Uma pessoa segue desaparecida.

Apenas Jaguari permanece com o decreto de calamidade pública reconhecido, acumulando 700 pessoas afetadas pela chuva.

Há também 10 municípios com decreto de situação de emergência. São os seguintes:

Dona Francisca

Cerro Branco

Agudo

Nova Palma

Cruzeiro do Sul

Passa Sete

São Sebastião do Caí

Cacequi

Rosário do Sul

Tupanciretã

Nível dos rios e lagos

A Defesa Civil também monitora a situação das bacias hidrográficas no Estado.

Rios em cota de atenção:

Taquari (Santa Tereza a Encantado): variando entre lento declínio e estabilidade, mantendo-se em níveis elevados.

Caí (Nova Palmira): tendência de lento declínio.

Rios em cota de alerta:

Uruguai (São Borja a Uruguaiana): tendência de lenta elevação, atingindo cota de inundação.

Quaraí: tendência de declínio.

Santa Maria (Dom Pedrito): estabilidade em níveis elevados.

Taquari (Estrela/Lajeado, Bom Retiro e Porto Mariante): tendência de lento declínio.

Caí (Costa do Rio Cadeia): tendência de lento declínio.

Ilhas da Região Metropolitana: níveis em elevação.

Sinos (São Leopoldo): níveis elevados e tendência de lenta elevação, mas devendo entrar em estabilidade até sábado (21).

Gravataí (Gravataí e Alvorada): níveis elevados e tendência para entrar em estabilidade ao longo da madrugada de sábado.

Rios em cota de inundação:

Ibirapuitã (Alegrete): tendência de entrar em estabilidade.

Ibicuí (Manoel Viana): tendência de lenta elevação.

Jacuí (Dona Francisca e Cachoeira do Sul): lento declínio em Dona Francisca e começando a estabilizar em Cachoeira do Sul.

Taquari (Taquari): tendência de lento declínio.

Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro): tendência de lento declínio.

Paranhana (Taquara, na Foz do Paranhana): tendência atual de estabilidade, devendo entrar em declínio ao longo da noite/madrugada de sábado.

Sinos (Campo Bom): tendência de estabilizar ao longo da noite/madrugada de sábado.

Nível do Guaíba atinge cota de alerta

O Guaíba superou a cota de alerta na medição do Cais Mauá, em Porto Alegre, na noite desta sexta. A referência é de 2m30cm no ponto; no momento, o nível indica 2m47cm.

A outra medição feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no Guaíba na Capital, na Usina do Gasômetro, aponta 3m02cm — o ponto tem cota de alerta de 3m.

Segundo a Defesa Civil, a superação da marca de alerta indica possibilidade elevada de ocorrência de alagamentos.

Na tarde desta sexta, a prefeitura iniciou o processo de fechamento de três das 14 comportas do sistema de proteção contra cheias.

As passagens de números 11, 13 e 14, que ficam em trechos do dique da Avenida Castelo Branco, na Zona Norte, serão bloqueadas de forma preventiva. Os locais serão protegidos por sacos de areia e argila, as chamadas "bags".





Atenção nas ilhas

O momento é de atenção na Região das Ilhas de Porto Alegre. Na Pintada, o nível da água que banha o arquipélago seguia subindo na tarde desta sexta. Por volta das 15h30min, media 2m10cm na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, um dos pontos mais alagados. A cota de inundação no ponto é de 2m20cm.

Apesar da elevação do nível, a Defesa Civil diz que a situação está sob controle. Não há orientação sobre necessidade de evacuação da Região das Ilhas. Contudo, o momento mais crítico é esperado para este sábado (21), a depender da virada do vento.

— Devemos atingir o pico até amanhã de amanhã. Até porque temos uma condição ainda desfavorável do vento Sul aqui em Porto Alegre. Mas não é um vento forte e o represamento não é significativo. Amanhã devemos ter a fluidez pela Lagoa dos Patos — afirmou o coronel Evaldo Rodrigues, coordenador da Defesa Civil, à reportagem de Zero Hora.

Rio do Sinos e Rio Gravataí

O Rio Gravataí em Gravataí e Alvorada, na Região Metropolitana, avançou nas últimas horas e deixou ambos os pontos de medição na cota de alerta: 4m60cm, sendo que a cota de inundação é de 4m75cm.

Fronteira Oeste

Alegrete, Manoel Viana e São Borja permanecem em cota de inundação. Uruguaiana, Itaqui e Dom Pedrito, na mesma região, registraram aumento dos níveis dos rios e entraram no patamar de alerta.

Rio Jacuí

O Rio Jacuí igualou a segunda maior cheia da história em Cachoeira do Sul, na noite desta sexta, de acordo com a Defesa Civil do município. A marca atingida foi de 26m50cm, igual à da enchente de 1941. A maior marca ainda é a de maio de 2024, quando o rio atingiu 29m55cm.

Redução

No entanto, cursos d’água dos vales do Caí e Taquari observaram redução nas últimas horas, com destaque para a medição de Lajeado e Estrela, que aponta 17m30cm; no pico da cheia, foi observado a marca de 22m63cm, na manhã de quinta-feira (19).

Seis locais estavam com rios em cota de inundação no momento desta publicação:

Dez pontos de monitoramento estavam em cota de alerta até esta publicação:

Mapa das rodovias bloqueadas

Rodovias com bloqueio total:

Agudo

RS-348, processo de erosão na camada asfáltica no km 51*

Bento Gonçalves

RS-431, no km 6

RS-431, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, no km 11. Água passando sobre a ponte do Rio das Antas

RS-431, Ponte de divisa da Linha Alcântara/Santa Bárbara, no km 22*

Bom Retiro do Sul

RS 129, km 13. Água passando sobre a pista

Cachoeira do Sul

RS-502, no km 17

RS-502, no km 11

Candelária

RS 858, no km 10. Asfalto cedendo

Cruzeiro do Sul

RS-130, água sobre a pista no km 55

Faxinal do Soturno

RS-348, água na pista em função da chuva, no km 32

RS-348, colapso estrutural da cabeceira da ponte, no km 1*

Feliz

RS-843, colapso da estrutura da ponte no quilômetro zero*

General Câmara

RS-130, há água sobre a pista no km 28

Itati

RS-417, bloqueio total da via em decorrência do colapso da ponte sobre o Rio Três Forquilhas*

Manoel Viana

ERS-176, não há segurança para passagem da ponte no km 170

Pirapó

RS-550, água sobre a pista no km 23

Relvado

RS-433, ponte interditada no km 08

Restinga Seca

RS-149, água sobre a pista no km 78

Santa Cruz do Sul

RS-418, km 06, por conta de risco de desmoronamento de rocha sobre a rodovia

Santa Maria

RS-511, no km 03

RS-511, no km 05

São Pedro do Sul

RS-530, água em função da chuva forte, trânsito totalmente bloqueado*

São Vicente do Sul

RSC-241, no km 23

Toropi

RS-530, no km 76, em função de danos na ponte

Rodovias com bloqueio parcial:

Cacequi

RS-640, inundação e água sobre a pista no km 19

Farroupilha

RS-448, no km 31 e 32, asfalto cedido

Faxinal do Soturno

RS-149, água sobre a rodovia e trânsito fluindo em meia pista no km 150

Ivorá

RS 348, km 15, obras de reconstrução da via*

Marcelino Ramos

RS-491, reconstrução da pista em andamento no km 5. Trânsito permanece em meia pista*

Nova Palma

RS-149, deslizamento de terra e bloqueio parcial da rodovia, na altura do km 161, próximo da saída da cidade em direção a Pinhal Grande

Nova Petrópolis

BR-116, bloqueio parcial no sistema pare e siga com semáforo, liberado para veículos com carga máxima de 40 toneladas*

Novo Cabrais

RSC-287, água na pista em função da chuva no km 167. Pare e siga.

Restinga Seca

RS-149, água sobre a pista no km 89

Santa Maria

RS-287, no km 226

Tapera

RS-223, asfalto cedeu no km 33

Venâncio Aires

RS-130, desmoronamento de parte da via no km 36. Trânsito segue fluindo no local*