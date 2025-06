Translado do corpo de Juliana Marins para o Brasil é pago pela prefeitura de Niterói

A prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, assumiu os custos do translado do corpo de Juliana Marins da Indonésia para o Brasil e pagou cerca de R$ 55 mil à família da publicitária. A brasileira foi encontrada morta na terça-feira (24), quatro dias após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, um vulcão no país asiático.