Temporal no RS tem morte em Candelária e 33 municípios afetados

Veículo em que vítima estava foi encontrado no Arroio Minhoquinha. Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária / Divulgação

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul desde a noite de segunda-feira (16) afetou ao menos 33 municípios, conforme o mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado. Em razão do tempo instável, 1.387 pessoas estão fora de casa, entre desalojados e desabrigados. A chuva ainda causou uma morte, em Candelária, no Vale do Rio Pardo, nesta terça (17).

A vítima é uma mulher de 54 anos que estava em um carro arrastado pela água em um arroio. O marido dela, um homem de 65 anos que também estaria no veículo, ainda é procurado pelos bombeiros. O casal não teve a identidade divulgada (veja mais detalhes do caso abaixo).

A chuva, acompanhada de vento forte e granizo em algumas regiões, afetou residências, alagou ruas e deixou rodovias bloqueadas. Em alguns municípios, as aulas foram suspensas em razão do tempo instável.

O risco de temporais e grandes acumulados de chuva continua nesta quarta-feira (18) em todo o RS.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta de "grande perigo" para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas Missões e no centro do Estado. O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros e os ventos, a 100 km/h.

Há, ainda, alerta de "perigo potencial" para a região da divisa com Santa Catarina. Nesses locais, o acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros e os ventos a 60 km/h. A chuva deve persistir, pelo menos, até quinta-feira (19).

Casal teria tentado cruzar arroio de carro

O casal de Candelária desapareceu no início da manhã. Segundo relatos, o homem e a mulher teriam tentado cruzar de carro o Arroio Minhoquinha, na localidade de Linha Curitiba.

Conforme os bombeiros, o casal morava perto do arroio. Segundo o g1 e a RBS TV, eles se deslocavam para o trabalho, em uma empresa de bolsas.

A mulher de 54 anos foi encontrada morta, por volta das 16h20min, dentro de um carro vermelho a cerca de dois quilômetros do local de onde desapareceu.

Já o homem de 65 anos que também estava no veículo, ainda não foi localizado. Uma equipe de mergulhadores de Porto Alegre está a caminho do município para auxiliar nas buscas, que devem ser retomadas nesta quarta.

Orgãos da Segurança Pública irão investigar as circunstâncias do fato e a causa da morte da vítima.

Também em Candelária, os arroios Molha Grande e Molha Pequeno estão com níveis elevados e há risco de alagamentos em áreas ribeirinhas. Moradores do bairro Costa Norte devem ficar em alerta, segundo as autoridades.

Alagamentos, casas danificadas e desalojados

Famílias precisaram deixar suas casas em diversos municípios, principalmente na Região Central. Quevedos registrou acumulado superior a 200 milímetros em 24 horas, de acordo com a Climatempo.

Em Jaguari, onde o acumulado também chegou aos 200 milímetros, O Rio Jaguari atingiu 11m7cm na manhã desta terça, marca 2m40cm acima do nível considerado normal. Em razão da elevação do rio, mil pessoas precisaram deixar suas casas na cidade.

Equipes de resgate concluíram duas operações com helicóptero para resgatar oito pessoas que estavam ilhadas no interior de Jaguari. Os bombeiros conseguiram retirá-las em segurança.

Em Encruzilhada do Sul, ao menos 15 residências foram inundadas, deixando 30 desalojados. Outras 150 pessoas foram afetadas pelo transbordamento do Córrego Lava Pés.

Em Mata, mais de 30 famílias precisaram sair de casa devido ao aumento do nível do Rio Poraíma. Mais de 50 estabelecimentos estão fechados, e todas as escolas da rede municipal tiveram as aulas canceladas.

Em Santa Maria, a Defesa Civil municipal reportou nove desabrigados e 178 pessoas afetadas em razão dos estragos causados por alagamentos e queda de árvores.

Ruas de Santa Maria ficaram alagadas nesta terça-feira (17). Tayline Manganeli / Agencia RBS





O município de Segredo, a cerca de 240 quilômetros de Porto Alegre, ficou ilhado após todas as estradas e pontilhões que dão acesso a cidade ficarem cobertos de água.

Também há desalojados em cidades como Arvorezinha, Cachoeira do Sul, Espumoso, Jaguari, entre outras.

Na Fronteira Oeste, em Santana do Livramento, queda de granizo causou estragos durante a madrugada.

Aulas suspensas

Ao menos 17 municípios suspenderam totalmente as aulas na rede municipal de ensino:

Restinga Seca Ibarama Faxinal do Soturno Paraíso do Sul Venâncio Aires São Borja Jaguari Unistalda Agudo São Martinho da Serra Vila Nova do Sul Nova Palma Passa Sete Segredo Sobradinho Candelária Mata

Vias bloqueadas

Ao menos seis trechos de rodovias estaduais sofreram bloqueios em razão do temporal:

RSC-153, km 309, em Vale do Sol: deslizamento bloqueou parcialmente a via

deslizamento bloqueou parcialmente a via RSC-287, em Novo Cabrais: transbordamento do Arroio Barriga bloqueou totalmente a rodovia

transbordamento do Arroio Barriga bloqueou totalmente a rodovia RSC-377, km 326, em São Francisco de Assis: deslizamento bloqueou totalmente a via

deslizamento bloqueou totalmente a via RSC-377, km 252, em Santiago: deslizamento bloqueou parcialmente a via

deslizamento bloqueou parcialmente a via RS-502, km 17, entre Cachoeira do Sul e Novo Cabrais: água sobre a pista

água sobre a pista RS-511, km 5, em Santa Maria: água sobre a pista causa bloqueio parcial

Lista de cidades que reportaram danos à Defesa Civil: