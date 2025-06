Temporal no RS provoca mortes, bloqueio de estradas e alagamentos em vários municípios

População e autoridades do município monitoram a cheia do Rio Caí, em São Sebastião do Caí. Camila Hermes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul tem sido castigado desde segunda-feira (16). A chuva forte que cai sem dar trégua, com acumulados acima dos 100 milímetros em algumas cidades, provoca mortes, bloqueio de estradas alaga casas, derruba pontes e árvores e obriga famílias a saírem às pressas de casa. Em alguns municípios, as aulas foram suspensas.

A Defesa Civil estima que 1 mil pessoas estejam em abrigos e 1,3 mil estejam desalojadas. Duas pessoas morreram e outra está desaparecida. Cinquenta e um municípios reportaram danos causados pela chuva

Mortes

Vítima estava, segundo os Bombeiros Voluntários, em um Gol que ficou submerso. Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis / Divulgação

Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, uma mulher de 54 anos morreu. Ela estava em um carro arrastado pela água em um arroio. O marido dela, um homem de 65 anos que também estaria no veículo, ainda é procurado pelos bombeiros. O casal não teve a identidade divulgada. Nesta quarta-feira (18), um homem de 22 anos morreu após o carro em que ele estava ser levado por parte da ponte entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, uma parte da cabeceira da estrutura foi levada pela força da água do Rio Caí.

Decretos: calamidade pública e emergência

A prefeitura de Jaguari, na Região Central, decretou na manhã desta quarta-feira (18) estado de calamidade pública. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito do município, Igor Tambara, revelou que há casas tomadas pela água e bairros isolados.

Equipe de resgate chega no interior de Jaguari. Defesa Civil / Jaguari / Divulgação

— Temos casas que já estão 90% submersas, infelizmente. O que nos preocupa é que começou uma chuva muito forte durante a madrugada e não cessa — disse Tambara em entrevista ao Gaúcha Atualidade.

Conforme a prefeitura, 1,2 mil pessoas estão fora de casa. Cerca de 150 famílias estão em seis abrigos municipais. Os bairros mais atingidos são Sagrado Coração de Jesus, Rivera e Nossa Senhora Aparecida.

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, decretou situação de emergência na manhã desta quarta-feira (18). Desde o início da semana, o município foi atingido por um alto volume de chuva. Até o início desta manhã a estimativa era de um acumulado superior a 400 milímetros.

Cidades alagadas

Rua próximo da Arena completamente alagada nesta quarta-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em Porto Alegre, bairros da Zona Norte, como Vila Farrapos registram alagamentos. Segundo a prefeitura, o volume de chuva em grande parte da cidade ultrapassa os 100 milímetros. As ruas no entorno da Arena do Grêmio voltaram a registrar pontos de alagamento. Segundo a EPTC, há bloqueio total por acúmulo de água na Avenida Ernesto Neugebauer e bloqueios parciais em outros trechos do bairro Farrapos. Entre os locais com maiores volumes estão as ilhas dos Marinheiros e da Pintada, com 160 milímetros, e o bairro Humaitá, com 163mm.

Em Canoas, moradores do bairro Mathias Velho, inundado na enchente de 2024, acordaram com medo.

— Saímos de casa porque alagou tudo, perdemos tudo de novo. Estou eu, minha esposa e minha nenezinha — conta o trabalhador autônomo André Wagner Trindade que, acompanhado da esposa, carregava a filha no colo enquanto andava por uma rua com a água na altura da canela.

De acordo com a Defesa Civil, "cerca de 35% do município, especialmente na Região Oeste, teve algum transtorno".

Rua do bairro Mathias Velho, em Canoas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Arroio Sapucaia, no limite entre Cachoeirinha e Canoas, transbordou, provocando transtornos a motoristas, motociclistas e pedestres que tentavam atravessar a via alagada.

No Vale do Rio Pardo, a cidade de Santa Cruz do Sul tem, de acordo com a prefeitura, 400 pessoas fora de casa. Destas, 147 estão no Pavilhão da Oktoberfest, que também abriga animais de estimação, e 26 estão no ginásio do bairro Rauber. Outras estão em casas de parentes e amigos.

Moradores deixam suas casas em Santa Cruz do Sul. Renan Mattos / Agencia RBS

Na manhã desta quarta, muitos pontos da cidade já estavam com a água baixando. Na maioria dos casos, o problema foi o excesso de chuvas que causou os alagamentos que bloquearam ruas e invadiram casas.

Trensurb

A Trensurb informou que apesar de as casas de bombas estarem funcionando, não há previsão para que o serviço seja normalizado, devido ao alto volume de água entre as estações Farrapos e Mercado. Como medida emergencial, a empresa disponibilizou ônibus gratuitos para realizar o transbordo de passageiros neste trecho. A operação normal dos trens permanece entre as estações Novo Hamburgo e Farrapos.

Alerta

O RS está sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo um de "grande perigo" para a região das Missões e o centro do Estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta de "grande perigo" para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente nas Missões e no centro do Estado.

Há, ainda, alerta de "perigo potencial" para a região da divisa com Santa Catarina. Nesses locais, o acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros e os ventos a 60 km/h. A chuva deve persistir, pelo menos, até quinta-feira (19).

Nível dos rios

A chuva impacta o nível dos principais rios. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), os pontos de medições que apresentam maior elevação estão concentrados nos vales do Caí e Taquari. Os corpos hídricos da Região Metropolitana e Vale do Sinos também apresentaram aumento no nível, mas estão abaixo da cota de alerta.

O que diz o IPH

A chuva não deve causar um cenário hídrico similar ao vivido na enchente de maio de 2024. A análise é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

— Aindahá previsão de mais chuva nos próximos dias. A evolução dos níveis dos rios vai depender disso. Até o momento, o acumulado é bem inferior aos volumes do ano passado. Por isso, projetamos que não será (o cenário dos próximos dias) algo parecido a maio de 2024 — afirma Rodrigo Paiva, professor do IPH.

Estradas

Conforme os boletins divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar há, pelo menos, 35 trechos com bloqueios nas rodovias no Estado.

Em Nova Palma, deslizamento de terra bloqueou pista da RS-149, no km 143. Brigada Militar / Divulgação

A maior parte das ocorrências é por colapso de pontes ou interdição das estruturas. Há, também, casos de água acumulada na pista e erosão no asfalto e desmoronamento de parte da via.