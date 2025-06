Carro atola no gelo acumulado em estrada no RS; veja vídeo

Chuvas no litoral norte deixa árvore caída na Rota do Sol

A queda de granizo registrada na madrugada desta quinta-feira (5) causou transtornos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, árvores caíram e uma espessa camada de gelo se formou sobre a pista, provocando o bloqueio total da RS-486, nos quilômetros 2 e 5, em Itati, na Rota do Sol.